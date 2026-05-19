Il Mediterraneo cambia asse la Sicilia torna ad essere crocevia strategico per l’Italia e per l’Europa

Nel corso di un incontro al Senato, si è discusso di come il Mediterraneo stia modificando le sue rotte e di come l’isola si stia riaffermando come punto di riferimento per il settore politico ed economico di Italia e Europa. La discussione si è concentrata sulla posizione strategica della Sicilia, che torna ad assumere un ruolo centrale nelle rotte commerciali e nelle relazioni internazionali della regione. La sala dedicata ai “Caduti di Nassirya” ha ospitato interventi che hanno rimarcato questa nuova centralità dell’isola.

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Nella Sala “Caduti di Nassirya” del Senato il tema ricorre in quasi tutti gli interventi: la Sicilia come snodo politico ed economico del futuro. Il convegno dal titolo “ Sicilia sfida mediterranea ”, promosso dalla deputata e dal senatore di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi e Raoul Russo, mette in fila imprenditori, governo e rappresentanti delle istituzioni per ragionare su un punto che ormai sembra condiviso da tutti gli interlocutori presenti: “ Il baricentro del Mediterraneo si sta spostando verso il Sud ”. La Sicilia al centro. A dare il tono al pomeriggio è Carolina Varchi, vicepresidente della commissione Giustizia della Camera, che lega la nuova fase internazionale alle opportunità per il Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Mediterraneo cambia asse, la Sicilia torna ad essere crocevia strategico per l’Italia e per l’Europa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video B-17 Able Flight is Bombs Away on Italian Fortress Sullo stesso argomento Sostenibilità, Pichetto Fratin (Mase): "Economia circolare asse strategico per Italia ed Europa"(Adnkronos) - “L'economia circolare è una sfida centrale per tutto il sistema Paese e rappresenta un asse strategico per lo sviluppo dell'Italia e... Mediterraneo: Macron costruisce l’asse Francia-Grecia-Cipro, l’Italia non sfida la TurchiaDa Cipro – La visita del presidente francese Emmanuel Macron a Cipro nei primi giorni di marzo 2026 è stata accompagnata da una retorica solenne:... #Energia, il #Mediterraneo come asse della transizione energetica: #HEYSUN2026 apre il confronto su nucleare avanzato, idrogeno, accumuli e reti intelligenti. x.com I confini delle ZEE nel Mediterraneo orientale secondo il Diritto Internazionale del Mare reddit Heysun 2026, il Mediterraneo come asse della transizione energeticaLa manifestazione fieristica catanese, in programma dal 30 settembre al 2 ottobre 2026, fa il punto sulla transizione energetica italiana discutendo con istituzioni, industria e accademia sui temi chi ... msn.com Sahara Occidentale, il negoziato che può cambiare il MediterraneoSotto l’egida di Onu e Stati Uniti, il nuovo round negoziale sul Sahara Occidentale consolida il piano di autonomia marocchino come unica base di discussione, mentre Washington accelera e avverte: il ... panorama.it