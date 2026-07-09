mediterraneo geopolitica tecnologie e sicurezza nella conferenza di med or a roma

A Roma si è svolta la Conferenza di Med-Or, affrontando le questioni legate alla competizione geopolitica nel Mediterraneo, all’innovazione tecnologica, alla sicurezza energetica e alle minacce non convenzionali. L’evento ha riunito esperti e rappresentanti istituzionali per discutere di queste tematiche, evidenziando le sfide attuali nella regione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali decisioni o accordi specifici.

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Le sfide poste dalla competizione geopolitica, dall'innovazione tecnologica, dalla sicurezza energetica e dalle minacce non convenzionali nel Mediterraneo. E' stato questo il tema al centro di 'Geopolitica, tecnologie e sicurezza: sfide e prospettive per l'Italia', la conferenza internazionale organizzata a Roma da Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss School of Government. Un appuntamento che ha visto esperti ed esponenti del mondo accademico, istituzionale e industriale confrontarsi sulle principali sfide geopolitiche e tecnologiche nel Mediterraneo. L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto di ricerca 'Geopolitica, tecnologie e sicurezza nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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