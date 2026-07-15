Dopo la sconfitta contro la Spagna, Mbappé ha commentato: “Eravamo spesso 3 contro 2 a centrocampo, non siamo riusciti a pressarli”. La squadra francese ha subito la superiorità degli avversari in molte fasi della partita, con la Spagna che ha dominato il ritmo, il possesso palla e il pressing, impedendo alla Francia di trovare spazi e opportunità.

La delusione per questa eliminazione probabilmente lascerà strascichi a lungo. La Spagna è stata troppo superiore in tutti quegli aspetti che fanno la differenza tra una vittoria e una sconfitta: padrona del campo, del ritmo e del pressing, con una mentalità orientata a non concedere alcun tipo di respiro alla Francia. Fondamentalmente, i transalpini non ci hanno capito nulla. Ad ammetterlo in maniera lucida e con il piglio dell’allenatore è stato Kylian Mbappé, che forse proprio con questa intervista, più di ogni altra cosa, ha dimostrato il grado di maturità raggiunto. Che fosse cambiato lo si era già capito. Le parole di Mbappé. A M6 (Métropole Télévision 6): “All’inizio ci siamo trovati spesso in inferiorità numerica, tre contro due, nella zona centrale del campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mbappé analizza la sconfitta contro la Spagna: “Eravamo spesso 3 contro 2 a centrocampo, non siamo riusciti a pressarli”

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