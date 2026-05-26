Un ex sindaco ha commentato la sconfitta elettorale, affermando che si è formato un fronte politico unito contro di lui. Secondo quanto dichiarato, questa alleanza avrebbe agito per sconfiggere un candidato specifico. La sua analisi sottolinea la presenza di un fronte compatto che avrebbe operato in modo coordinato durante la campagna elettorale. Nessuna ulteriore informazione sui soggetti coinvolti o sui motivi di questa alleanza è stata fornita.

Tempo di lettura: 2 minuti «Si è creato un apparato politico contro di noi, tutti insieme pur di battere Gianluca Festa». È questa la lettura che l’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, affida alle prime dichiarazioni dopo la netta sconfitta elettorale alle comunali, che hanno visto il candidato del campo largo Nello Pizza imporsi già al primo turno. Per Festa, il risultato uscito dalle urne non rappresenta una bocciatura della sua esperienza amministrativa, ma il frutto di una convergenza politica ampia costruita con un solo obiettivo: fermare il suo progetto civico. «Contro di noi si sono messi tutti insieme: partiti, apparati e pezzi di sistema cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ “Tutti contro Festa”: l’ex sindaco analizza la sconfitta

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