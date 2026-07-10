La Spagna batte il Belgio e vola in semifinale | decisivo ancora Merino Sarà Yamal contro Mbappé

Da ilfattoquotidiano.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna ha vinto 2-1 contro il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali, con un gol decisivo segnato all’88esimo minuto. La squadra si è qualificata per le semifinali, dove affronterà la Francia di Mbappé. L’incontro è stato molto combattuto e ha visto la Spagna ottenere il risultato finale solo negli ultimi minuti. La partita si è conclusa con il Belgio che ha tentato di pareggiare senza riuscirci.

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Una partita combattutissima e decisa solo all’88esimo. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e vola in semifinale ai Mondiali, dove affronterà la Francia di Mbappé. A decidere la sfida il gol di Mikel Merino, che aveva già segnato nei minuti di recupero del secondo tempo l’ottavo di finale contro il Portogallo. La Spagna era andata in vantaggio con la rete di Fabian Ruiz nel primo tempo e sembrava aver messo tutto in discesa: poi la reazione del Belgio nel finale di primo tempo, con il terzo gol nelle ultime due partite di Charles De Ketelaere a pareggiare i conti. Mondiali, il tabellone live dei quarti di finale: la grafica Nel secondo tempo la... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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