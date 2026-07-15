Massimiliano Mazzetta, nuovo responsabile del calcio femminile alla Juventus, ha dichiarato che il club ritiene il giocatore Guerrero adatto per il progetto e ha sottolineato che la stagione non si conclude l’8 agosto. Ha inoltre commentato la possibilità di nuovi acquisti, affermando che serve volontà di mettersi in gioco, e ha evidenziato che il lavoro e le opportunità sono ancora aperti.

di Mauro Munno . Le dichiarazioni. (inviato a Vinovo) – Massimiliano Mazzetta, neo Head of Women’s Football di Juventus, ha parlato per la prima volta da direttore della Juventus Women illustrando il nuovo progetto bianconero. Lo ha fatto durante un incontro informale tenutosi coi giornalisti a Vinovo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata INTRODUZIONE – «Vorrei in primis ringraziare il mio predecessore. Stefano Braghin lo conoscete tutti, per me è stato un maestro. È la persona che per il movimento femminile, per la Juventus e per il sottoscritto ha permesso di arrivare fin qui. Abbiamo fatto un percorso grazie principalmente a lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mazzetta: «Guerrero la persona giusta, la stagione non finisce l’8 agosto. Nuove Walti? Serve voglia di mettersi in gioco»

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Non è richiesto alcun titolo di studio, non costa nulla. L'unico requisito è l'età, dai 18 ai 30 anni. E la voglia di mettersi in gioco in un posto lontano da casa, per fare qualcosa che abbia davvero un sensoPer partecipare, non serve alcun titolo di studio e non ci sono costi da sostenere.