Per partecipare, non serve alcun titolo di studio e non ci sono costi da sostenere. L’unico requisito richiesto è avere tra i 18 e i 30 anni e la volontà di mettersi alla prova in un’esperienza lontano da casa, dedicandosi a qualcosa di significativo. Spesso, intorno ai vent’anni o poco prima, molte persone avvertono un senso di inquietudine che le spinge a cercare nuove opportunità e sfide.

A un certo punto della vita, spesso intorno ai vent’anni, a volte un po’ prima, a volte un po’ dopo, si avverte qualcosa che assomiglia a un’inquietudine. Non viene da chiamarla insoddisfazione e nemmeno noia. È piuttosto la sensazione che là fuori ci sia qualcosa che aspetta, è la voglia di uscire dalla propria storia per entrare in quella degli altri. È esattamente per dare spazio a questo impulso che nasce l’ ESC, il Corpo Europeo di Solidarietà, un programma dell’Unione Europea che trasforma quella voglia in qualcosa di concreto. Da PizzAut a Roots: 10 ristoranti solidali da provare X Corpo Europeo di Solidarietà: non un viaggio. Non un lavoro.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è richiesto alcun titolo di studio, non costa nulla. L'unico requisito è l'età, dai 18 ai 30 anni. E la voglia di mettersi in gioco in un posto lontano da casa, per fare qualcosa che abbia davvero un senso

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Deserción en las aulas: ¿Por qué los universitarios no quieren ir a clase Universidad y democracia

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