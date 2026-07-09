Oggi si conclude la visita di due giorni del patriarca latino di Gerusalemme, che ha partecipato a un evento promosso dal Patriarcato di Venezia. Durante la permanenza, ha parlato delle ferite ancora aperte nella regione e della necessità di tempo per guarire. Ha sottolineato l’importanza di mettere in gioco se stessi per favorire la pace.

Si chiude oggi, 9 luglio, la due giorni di permanenza del patriarca latino di Gerusalemme che ha accolto l’invito del Patriarcato di Venezia a portare la sua testimonianza sulla situazione in Terrasanta. La visita si è articolata tra il centro storico lagunare e la vicina località balneare di Jesolo, concludendosi stamane con la Messa nella basilica della Salute. L'appello: “Tenere accesi i riflettori sulla regione”. Venezia sostiene la costruzione di una nuova scuola a Gaza . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Pizzaballa: serve molto tempo per guarire le ferite, mettersi in gioco per la pace

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