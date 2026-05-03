Ieri pomeriggio si è svolto un dibattito televisivo tra il giornalista e scrittore Corrado Augias e il filosofo Umberto Galimberti. Augias, noto per il suo stile pacato, ha discusso con Galimberti, il quale ha mostrato un atteggiamento più seria e riflessivo. L’incontro ha visto confrontarsi due figure di spicco nel panorama culturale, affrontando temi legati alla libertà e alla figura degli intellettuali nel contesto attuale.

Ieri pomeriggio ho assistito a un interessante dibattito televisivo tra Corrado Augias, passano gli anni e il suo garbo di esposizione sembra aumentare, e il filosofo Umberto Galimberti: uno che ha sempre l'aria di quello a cui hanno ammazzato il gatto. Parlavano di cose forti, di Donald Trump, del referendum, ma in un contesto poco mondano: la tecnica che distrugge l'uomo, il Noi che ritorna sull'Io, l'Illuminismo che non ha mai frequentato i padri fondatori e così via. Sono andato subito a compulsare un prezioso e recente libretto curato da Nicola Iannello che si intitola la Libertà e i suoi nemici. Le radici intellettuali dell'antiliberalismo contemporaneo (IBL-Libri).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tra i nemici della libertà ci sono anche intellettuali "disonesti"

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