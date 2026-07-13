"La monogamia non è naturale per gli esseri umani, maschi o femmine che siano. E, quindi, non può essere difesa, legalizzata, promossa", afferma Cruciani nel libro "Perversione sessuale estrema. L'unica che non accetto. Sì: sulla monogamia la penso esattamente come lo 'Sgarbone', che ha sempr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "La monogamia una perversione sessuale estrema, non è naturale": Giuseppe Cruciani si racconta nel suo libro 'Libertà'

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