Il processo Ten ha portato alla condanna del boss Arabia a 17 anni di reclusione, insieme ad altre condanne per diversi membri del clan. Durante le udienze si è approfondito come il boss abbia continuato a dirigere le attività criminali anche in carcere. Sono stati identificati e condannati alcuni membri del clan per aver promosso infiltrazioni mafiose nel territorio e nel tessuto economico locale.

? Domande chiave Come ha fatto il boss a comandare dal carcere?. Chi sono i membri del clan condannati per infiltrazione mafiosa?. Perché enti pubblici e sindacati devono ricevere le confische?. Quali nuovi processi inizieranno a ottobre tra Reggio e Bibbiano?.? In Breve Sentenza emessa dopo le misure cautelari del marzo 2025 legate all'operazione Aemilia.. Confische disposte a favore di Regione, Comuni di Reggio e Parma e CGIL.. I nipoti Giuseppe e Nicola Arabia condannati rispettivamente a 12 e 12 anni.. Rinvio a giudizio per Luigi Lerose, Carmela Mosca, Salvatore Paolini e Luca Spotti.. Il tribunale di Bologna ha emesso ieri la sentenza di primo grado per il processo “Ten”, che coinvolge il clan Arabia e si conclude con condanne pesanti per trenta imputati accusati di infiltrazioni mafiose nel reggiano e nel parmense.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Processo Ten: 17 anni al boss Arabia e condanne per il clan

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