Droga e attentato del clan Scu | due minorenni rischiano il processo

Da brindisireport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecce, due minorenni di San Pietro Vernotico sono stati coinvolti in un’indagine che li vede accusati di essere collegati a un clan della Sacra Corona Unita. I giovani, entrambi ancora sotto i 18 anni, sono stati ascoltati dalle autorità e potrebbero essere chiamati a comparire in tribunale. La vicenda riguarda accuse legate a droga e a un attentato attribuito al gruppo criminale.

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LECCE - Due giovanissimi, residenti a San Pietro Vernotico, rischiano il processo. Sono accusati di gravitare nell'orbita di un clan della Sacra Corona Unita. Dopo la chiusura delle indagini preliminari a loro carico della procura per i minorenni di Lecce (al momento dei fatti avevano meno di 18.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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