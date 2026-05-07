Droga e attentato del clan Scu | due minorenni rischiano il processo

A Lecce, due minorenni di San Pietro Vernotico sono stati coinvolti in un’indagine che li vede accusati di essere collegati a un clan della Sacra Corona Unita. I giovani, entrambi ancora sotto i 18 anni, sono stati ascoltati dalle autorità e potrebbero essere chiamati a comparire in tribunale. La vicenda riguarda accuse legate a droga e a un attentato attribuito al gruppo criminale.

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LECCE - Due giovanissimi, residenti a San Pietro Vernotico, rischiano il processo. Sono accusati di gravitare nell'orbita di un clan della Sacra Corona Unita. Dopo la chiusura delle indagini preliminari a loro carico della procura per i minorenni di Lecce (al momento dei fatti avevano meno di 18.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Droga e tentata estorsione del clan con attentato: indagini chiuse per i due minorenniSAN PIETRO VERNOTICO - La procura presso il tribunale per i minorenni di Lecce ha chiuso nei giorni scorsi le indagini a carico di due giovanissimi,... Scu, affari e droga: maxi processo al clan Penza, chiesti mille anni di carcere. I nomiArrivano richieste di pena per più di mille anni di carcere nell’ unico maxi processo abbreviato per due procedimenti, riuniti, che hanno riguardato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Colombia, 20 morti per un attentato contro un bus nel Cauca; Attentato a Washington, il tweet misterioso del 2023: coincidenza o ‘profezia’?; Salvini e gli elenchi nel bosco, recap sul caso Minetti, la cotta della madre di Trump per re Carlo: lo Stupidario top 30; Maxi scambio tra tir e suv, sequestrati 30kg di droga: 2 arresti a Milano. Apologia del terrorismo e droga, fermata a Parigi l'eurodeputata Rima HassanRien ne va plus per Rima Hassan, l'eurodeputata franco-palestinese della France Insoumise (Lfi) posta in stato di fermo giudiziario a Parigi con l'accusa di apologia del terrorismo e poi, in un ... ansa.it Droga, esplosivi e armi: in 12 in manette in maxi operazione, arresti anche in PugliaDroga, esplosivi e armi venduti anche attraverso spedizioni affidate a corrieri inconsapevoli. È il bilancio dell’operazione «Last Delivery» condotta dai Carabinieri, partita dall’Abruzzo e sviluppata ... lagazzettadelmezzogiorno.it Cerca di ingoiare la droga davanti agli agenti, arrestato spacciatore "Ha cercato di inghiottire 20 grammi di hashish per nasconderli agli agenti" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #arresto #volante #droga #poliziadistatosalerno #Cronaca #cerca #i - facebook.com facebook Guerra permanente: nel nuovo piano Usa la droga è come il terrorismo. Messico e Cina nel mirino x.com