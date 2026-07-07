Napoli maxi sequestro cocaina | su un tir 113 chili di droga per un valore di 7 milioni

Un trasporto di cocaina è stato intercettato durante un controllo su un tir che trasportava merci alimentari. La sostanza stupefacente, nascosta nel doppiofondo di una cisterna, ammonta a circa 113 chili. Il valore stimato sul mercato è di circa 7 milioni di euro. È stato arrestato il corriere che gestiva il trasporto.

La cocaina viaggiava nel doppiofondo di una cisterna per il trasporto di merci alimentari: maxi sequestro da 7 milioni di euro, arrestato un corriere della droga. I Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato un carico da 113 chilogrammi di cocaina. La droga era nascosta all’interno di un’autocisterna in transito sulla strada statale 162, all’altezza dell’uscita del Centro Direzionale. Il conducente del tir - un cittadino lituano proveniente dal nord Italia - è stato arrestato in flagranza di reato per traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai Baschi Verdi del... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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