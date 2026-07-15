Un maxi schermo è stato installato in strada e sono state esposte bandiere per seguire la partita tra Argentina e Inghilterra. La città si prepara all’evento, ricordando l’eliminazione ai quarti di finale dei Mondiali del 1966, quando l’Inghilterra vinse il suo unico titolo mondiale. La sfida tra le due nazionali si svolge in un clima di attesa e partecipazione popolare. La partita verrà trasmessa in piazza attraverso lo schermo gigante installato nel centro urbano.

L’eliminazione tra le polemiche ai quarti di finale dei Mondiali 1966 in terra britannica per mano dei padroni di casa, che alla fine alzarono la loro unica Coppa (finora). La rivincita nel 1986 in una sfida passata alla storia per la «mano de Dios» e il gol più bello della storia del calcio, entrambi ovviamente firmati Diego Armando Maradona. In mezzo, come se non bastasse, le tensioni politiche sfociate nella «guerra delle Falkland» — o delle Malvinas, a seconda dei punti di vista — per il possesso di un arcipelago dell’Oceano Atlantico. No, Argentina-Inghilterra non potrà mai essere una partita come le altre. E c’è chi, a Padova, è... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Maxi schermo in strada e bandiere: ecco come il «covo» argentino di Padova si prepara alla sfida con l’Inghilterra

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