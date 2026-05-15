Luciano Darderi ha raggiunto per la prima volta in carriera una semifinale in un torneo Masters 1000, un risultato che ha attirato l’attenzione nel mondo del tennis. L’atleta ha annunciato di stare valutando l’installazione di un grande schermo dedicato a Luciano, definendo la sfida come “storica”. L’evento si è svolto a Fano, il 15 maggio 2026, e rappresenta un momento importante per il giocatore, che negli ultimi giorni ha attirato i riflettori per il suo progresso nel circuito internazionale.

Fano, 15 maggio 2026 – Luciano Darderi non ha soltanto conquistato la prima semifinale della carriera in un Masters 1000. A Fano sta cambiando anche il rapporto della città col tennis. La vittoria contro Rafael Jodar lo ha portato almeno al numero 16 del ranking ATP e ha acceso un entusiasmo che ormai va molto oltre il semplice tifo sportivo. Tanto che in città si parla già della possibilità di organizzare un maxischermo pubblico per un’eventuale finale. “Stiamo valutando la possibilità di un maxischermo”. “Stiamo valutando la possibilità di proporre un maxischermo — spiega Leonardo Prencipe, presidente del Circolo Tennis Fano — perché una finale di un Masters 1000 a Roma tra due italiani sarebbe qualcosa di clamoroso”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Darderi, l’annuncio: “Una sfida storica, stiamo pensando al maxi schermo per Luciano”

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