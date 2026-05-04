Dal 14 al 18 maggio 2026, il Salone Internazionale del Libro di Torino si svolgerà presso il Lingotto Fiere. L’evento sarà dedicato alle nuove generazioni e si ispirerà alla poesia di Elsa Morante. La manifestazione rappresenta il ritorno dell’editoria nel centro espositivo torinese dopo un periodo di assenza. Sono attese numerose case editrici, autori e partecipanti provenienti da diverse parti del mondo.

I l Salone Internazionale del Libro di Torino si prepara a riaprire le porte del Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio 2026. Giunta alla sua trentottesima edizione, la kermesse torinese non è solo il più importante appuntamento editoriale d’Italia, ma un vero e proprio rito collettivo che quest’anno promette di essere più vitale che ma i. Sotto la guida di Annalena Benini, riconfermata alla direzione per un altro triennio dopo i successi passati, il Salone quest’anno sceglie di guardare al futuro con gli occhi della speranza e del cambiamento. Salone del libro di Torino: l’80% lettori compra libri anche online X Leggi anche › 12 libri da leggere visti al Salone del libro di Torino 2025 Salone del Libro di Torino, il tema 2026: lo spirito ribelle e poetico.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Lingotto si prepara a riabbracciare il mondo dell'editoria con un'edizione dedicata alla forza delle nuove generazioni. Ispirato alla poesia di Elsa Morante, ecco tutto quello che succederà

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