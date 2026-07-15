Maxi-polo tecnologico Crif investe 79 milioni

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Crif ha annunciato un investimento di oltre 79 milioni di euro per il suo futuro. I fondi serviranno a sviluppare una piattaforma tecnologica con intelligenza artificiale, a creare un nuovo polo produttivo sostenibile a Osteria Grande e a riqualificare un immobile dismesso su circa 6 ettari. L’obiettivo è accelerare la trasformazione digitale dell’azienda e ampliare le sue capacità produttive.

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Un investimento di oltre 79 milioni di euro per accelerare la trasformazione digitale dell’impresa, sviluppare una nuova piattaforma tecnologica basata sull’ intelligenza artificiale e realizzare un nuovo polo produttivo sostenibile a Osteria Grande, riqualificando un immobile dismesso su una superficie di circa 6.800 metri quadri. È il programma ‘ Crif AI Factory ’ presentato da Crif Spa, tra i principali operatori internazionali nei servizi di informazioni bancarie e soluzioni digitali per banche, società finanziarie e compagnie assicurative. Il progetto è stato candidato al Contratto di sviluppo del ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’accesso alle agevolazioni previste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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