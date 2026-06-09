Il colosso della stampa digitale investe nel Comasco | 20 milioni per il nuovo polo del tessile
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Un investimento da circa 20 milioni di euro nel cuore del distretto tessile comasco. Il gruppo Durst, realtà internazionale leader nelle tecnologie di stampa digitale industriale con oltre 430 milioni di euro di fatturato, ha annunciato il lancio di "Durst Como", un nuovo polo produttivo e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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