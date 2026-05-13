A Taranto sono stati annunciati sette progetti, con un investimento complessivo di 25 milioni di euro, destinati alla realizzazione di un nuovo polo tecnologico. Questi interventi prevedono modifiche alla viabilità nelle aree di Massafra e Statte. Inoltre, parte delle risorse dell’incubatore situato nell’ex centro di ricerca Cisi sarà destinata a settori tecnologici specifici. La pianificazione si inserisce in un’ottica di sviluppo locale e innovazione.

? Punti chiave Come cambieranno la viabilità di Massafra e Statte i nuovi progetti?. Quali settori tecnologici riceveranno i fondi dell'incubatore ex Cisi?. Chi coordina concretamente l'unione tra i sindaci di Taranto e Massafra?. Perché i cantieri potrebbero partire subito senza i soliti ritardi burocratici?.? In Breve Sinergia tra i sindaci Bitetti, Zaccaro e Spada con Confindustria Taranto e Camera di Commercio.. Interventi su Massafra, Statte e area Resider 2 per la viabilità e l'efficienza energetica.. Potenziamento tecnologico dell'incubatore ex Cisi per favorire nuove imprese innovative nel territorio.. Precedenti investimenti PNRR da 8 milioni di euro già gestiti dal Consorzio per l'area.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, piano da 25 milioni: 7 progetti per il nuovo polo tecnologico

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