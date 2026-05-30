Messina frode fiscale nel commercio di metalli preziosi | sequestrati beni per oltre 8 milioni di euro

Notizia in breve

La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato beni per oltre 8 milioni di euro. L’operazione riguarda un’indagine su frode fiscale nel settore del commercio di metalli preziosi. Il sequestro è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari e riguarda numerosi immobili e conti bancari collegati all’indagine. L’attività si è concentrata su un sistema di evasione fiscale legato a transazioni di metalli preziosi.