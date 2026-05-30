Messina frode fiscale nel commercio di metalli preziosi | sequestrati beni per oltre 8 milioni di euro
La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato beni per oltre 8 milioni di euro. L’operazione riguarda un’indagine su frode fiscale nel settore del commercio di metalli preziosi. Il sequestro è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari e riguarda numerosi immobili e conti bancari collegati all’indagine. L’attività si è concentrata su un sistema di evasione fiscale legato a transazioni di metalli preziosi.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza di Messina ha eseguito un sequestro di beni per un valore superiore a 8 milioni di euro, dando attuazione a un provvedimento emesso dal Gip nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura locale. L’inchiesta riguarda una società operante nel settore del commercio di metalli preziosi, sospettata di aver realizzato una frode fiscale attraverso l’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti, per un importo complessivo che supera i 33 milioni di euro. Cinque persone sotto indagine. Sono attualmente cinque gli indagati coinvolti nel procedimento. Le contestazioni mosse dagli inquirenti riguardano i reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o documenti falsi e di emissione di fatture per operazioni inesistenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Cinque le persone denunciate dalla Guardia di finanza ha eseguito l’ordinanza, emessa dal Gip, per una frode fiscale diretta all’evasione delle imposte per 8 milioni di euro, mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 33 milioni. x.com
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