Sette persone sono state coinvolte in un’indagine della Guardia di Finanza su un sistema di frode fiscale, noto come “apri e chiudi”. Sono stati sequestrati beni per un valore di 4,5 milioni di euro. L’operazione ha interessato Faenza e altre province dell’Emilia-Romagna. La frode ha coinvolto diverse società e ha previsto la creazione di operazioni fittizie per evadere imposte. Le autorità hanno notificato i sequestri e avviato le procedure di confisca.

È di sette soggetti coinvolti e 4,5 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza contro un sofisticato sistema di frode fiscale tra Faenza e altre province emiliane. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, ha portato al sequestro di beni, conti correnti e crediti commerciali, smascherando un meccanismo illecito noto come “apri e chiudi”. Il meccanismo “apri e chiudi” e le sue conseguenze Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio dopo complesse attività investigative che hanno permesso di ricostruire il funzionamento di un articolato schema di frode fiscale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Faenza, 7 persone coinvolte in frode fiscale con il metodo “apri e chiudi": sequestrati beni per 4,5 milioni

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