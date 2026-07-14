All'alba di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito 79 arresti durante un'operazione antimafia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. L'azione ha coinvolto numerose unità sul territorio e si è concentrata su presunti appartenenti alla 'ndrangheta. L'intervento ha portato all'esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautelare. La operazione mira a contrastare le attività criminali legate alla organizzazione mafiosa nella regione.

È scattata all'alba di oggi una imponente operazione antimafia della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha coordinato le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di 'ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Sono 79 i soggetti raggiunti da provvedimento cautelare, 73 in carcere e 6 ai domiciliari, tutti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell'aver agevolato la ´ndrangheta, e rapina. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Reggio Calabria, all'alba maxi blitz contro la 'ndrangheta: 79 arresti

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