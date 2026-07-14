Oltre 500 agenti hanno arrestato 79 persone in un'operazione contro la ‘ndrangheta. La polizia e i carabinieri hanno eseguito numerose misure cautelari, smantellando parti delle attività delle cosche. La Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ha coordinato l'operazione, che ha coinvolto diverse regioni. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi degli arrestati o sulle accuse specifiche. La premier ha commentato il blitz come un colpo durissimo alle organizzazioni criminali.

“Un colpo durissimo quello inferto alla ‘ndrangheta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabri a, con l’impiego di oltre 500 agenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri nella grande operazione che ha portato all’arresto di 79 persone, colpendo gli interessi delle cosche. Grazie a chi ogni giorno difende la legalità con coraggio e professionalita’. Lo Stato non si piega”. Così la premier Giorgia Meloni in un messaggio diffuso sui suoi social. “La lotta alle mafie è e continuerà a essere una priorità assoluta del Governo”, assicura infine la presidente del Consiglio. L ‘imponente operazione antimafia è scattata all’alba di oggi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maxi blitz contro la ‘ndrangheta, 79 arresti. Meloni: «Colpo durissimo alle cosche, lotta alle mafie è una priorità»

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