maxi blitz con cani e droni nel fortino dello spaccio di torino

21mila pastiglie di Rivotril, la cosiddetta "droga dei poveri", che se assunta in dosi massiccia o mischiata all'alcol, può dare effetti molto forti tra cui sedazione e distacco dalla realtà. Crack, anfetamina, cocaina, ketamina, eroina, hashish ed mdma. Il quartiere Barriera di Milano, uno dei più difficili di Torino, è stato al centro di un maxi-blitz della questura del capoluogo piemontese, con droni, unità cinofile, pattuglie a cavallo e motociclisti. Oltre duecento persone sono state identificate, di cui la maggior parte di origini extracomunitarie, e undici gli arresti. Uno spacciatore aveva ingerito ovuli per eludere i controlli, con enorme rischio anche per se stesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Maxi blitz anti-droga a Torino con unità cinofile e droni: 11 arresti, 200 identificati. Quasi tutti immigratiDurante un'operazione a Torino, sono stati arrestati 11 persone e identificate circa 200 persone.