Durante un'operazione a Torino, sono stati arrestati 11 persone e identificate circa 200 persone. L’intervento ha coinvolto unità cinofile e droni, e ha portato al sequestro di oltre 2.000 pastiglie di Rivotril, considerata “droga dei poveri”, e di altre sostanze come crack, anfetamina, cocaina, ketamina, eroina e hashish. Quasi tutti gli arrestati sono immigrati.

Oltre 2omila pastiglie di Rivotril, (la “droga dei poveri”), sostanza pericolosissima che, se assunta con l’alcol, può causare effetti devastanti. Ma anche crack, anfetamina, cocaina, ketamina, eroina, hashish. È il risultato di un massiccio blitz anti-droga a Torino, nel difficile quartiere Milano, con droni, unità cinofile, pattuglie a cavallo e motociclisti. Oltre duecento persone sono state identificate, di cui la maggior parte di origini extracomunitarie, e undici gli arresti. Uno spacciatore aveva ingerito ovuli per eludere i controlli. Per ore e ore zona franca in balia dei criminali è stata setacciata dai vari reparti della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Secoloditalia.it - Maxi blitz anti-droga a Torino con unità cinofile e droni: 11 arresti, 200 identificati. Quasi tutti immigrati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Torino, blitz della Polizia a Barriera Milano: 11 arrestati e droga sequestrata

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Maxi blitz con cani e droni nel fortino dello spaccio di Torino: 11 arresti. "Sequestrate 21mila pastiglie di droga dei poveri"

Maxi blitz anti maranza al Colosseo: 350 identificati, 10 arrestati. Piantedosi: basta impunità e zone francheDurante un blitz al Colosseo sono stati identificati 350 persone e 10 sono state arrestate.

Si parla di: Blitz antidroga tra Moncalieri e Barriera Milano: sequestrati oltre 3 chili di cocaina, due arresti; Tante armi in casa, ma anche sostanze chimiche e targhe automobilistiche: 46enne arrestato.

Blitz antidroga a Torino, 11 arrestiBlitz antidroga a Torino, numerosi equipaggi della polizia di Stato hanno cinturato le aree del Parco Sempione, delle Piscine Sempione, dell’ex deposito ferroviario e vie limitrofe, nel quartiere Barr ... msn.com