Maxi blitz con cani e droni nel fortino dello spaccio di Torino | 11 arresti Sequestrate 21mila pastiglie di droga dei poveri

Da ilgiornale.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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21mila pastiglie di Rivotril, la cosiddetta "droga dei poveri", che se assunta in dosi massiccia o mischiata all'alcol, può dare effetti molto forti tra cui sedazione e distacco dalla realtà. Crack, anfetamina, cocaina, ketamina, eroina, hashish ed mdma. Il quartiere Barriera di Milano, uno dei più difficili di Torino, è stato al centro di un maxi-blitz della questura del capoluogo piemontese, con droni, unità cinofile, pattuglie a cavallo e motociclisti. Oltre duecento persone sono state identificate, di cui la maggior parte di origini extracomunitarie, e undici gli arresti. Uno spacciatore aveva ingerito ovuli per eludere i controlli, con enorme rischio anche per se stesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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