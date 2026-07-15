Le api hanno colonizzato un’intercapedine sulla facciata del reparto di salute mentale di un ospedale. Il Gruppo disinfestazione ha effettuato il recupero di un alveare che si era formato in quella zona. L’intervento è stato coordinato nei giorni scorsi e ha coinvolto le operazioni di rimozione dell’alveare. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle modalità dell’intervento o alle eventuali conseguenze.

FIRENZE – Il Gruppo disinfestazione della Ausl Toscana centro ha coordinato nei giorni scorsi le operazioni di recupero di un alveare che le api avevano costruito colonizzando una intercapedine della facciata del reparto di salute mentale dell’ospedale Piero Palagi. Contestualmente la direzione sanitaria dell’ospedale ha attivato misure di sicurezza per utenti e operatori. È la seconda operazione del genere, dopo quella di salvataggio della primavera scorsa di un alveare di 60mila api all’Annunziata. Le operazioni di recupero sono iniziate la mattina presto. L’intervento è stato particolarmente complesso, in quanto l’ingresso dell’alveare era situato a più di 6 metri di altezza su una facciata dell’edificio e non c’era spazio per far intervenire una piattaforma aerea. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Api colonizzano la facciata del reparto di salute mentale di un ospedale

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