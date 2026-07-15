Maturità e voti bassi dura replica di 378 docenti | L’esame non è un evento celebrativo

Notizia in breve

Dopo la pubblicazione di una lettera aperta di un dirigente scolastico, 378 docenti hanno firmato una replica in cui criticano l'esame di maturità, sottolineando che non deve essere un evento celebrativo. I docenti affermano che i voti sono spesso bassi e che l'esame non rappresenta una festa. La discussione sulla modalità di valutazione e sull’importanza dell’esame continua a dividere il mondo della scuola.