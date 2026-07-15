Maturità e voti bassi dura replica di 378 docenti | L’esame non è un evento celebrativo
Dopo la pubblicazione di una lettera aperta di un dirigente scolastico, 378 docenti hanno firmato una replica in cui criticano l'esame di maturità, sottolineando che non deve essere un evento celebrativo. I docenti affermano che i voti sono spesso bassi e che l'esame non rappresenta una festa. La discussione sulla modalità di valutazione e sull’importanza dell’esame continua a dividere il mondo della scuola.
Firenze, 15 luglio 2026 – Non si placa il dibattito sulla Maturità. Dopo la lettera aperta del dirigente scolastico dell'Istituto Marconi di Prato, Paolo Cipriani, e della docente Miriam Pierozzi, che avevano denunciato casi di valutazioni troppo severe da parte di alcuni commissari d'esame, arriva una dura replica firmata da 378 docenti, raccolta in meno di due giorni su iniziativa del professor Enrico Rebuffat, docente del liceo Galileo-Michelangiolo di Firenze e componente del gruppo "Il Gessetto". Tra i firmatari, anche diversi docenti toscani: da Prato a Firenze, da Massa a Pisa. L’accusa: “Così si delegittima la categoria”. Nella... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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