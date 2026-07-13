Un docente ha definito inaccettabile l’accusa di “carnefici” rivolta ai professori delle commissioni d’esame di maturità, sottolineando che tali commenti sono un attacco grave. La polemica è scoppiata dopo le discussioni sui voti bassi e le modalità di valutazione. La dichiarazione arriva in risposta alle critiche rivolte agli insegnanti, che sono stati accusati di comportamenti severi. Nessun dettaglio sui nomi o sui soggetti coinvolti.

Prato, 13 luglio 2026 – “Grave definire carnefici e cattivi i professori delle commissioni all’esame di maturità. È un attacco inaccettabile”. Così il segretario territoriale della Uil Scuola di Prato, professor Luigi Rocca, risponde al dirigente scolastico dell’Istituto professionale Marconi di Prato, Paolo Cipriani, e ai commenti del direttore dell’Ufficio scolastico regionale (Usr Toscana ), Luciano Tagliaferri. La Uil: “Svolgono il loro ruolo con rigore e imparzialità”. “La Uil Scuola Prato esprime profondo sconcerto e respinge con fermezza la narrativa mediatica che dipinge i docenti impegnati nelle commissioni come o animati da ’ cattiveria ’ e ’ vendette ’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maturità, la polemica sulle commissioni e i voti bassi: “Grave definire carnefici i professori”

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tutto ciò ho che da dire sulla polemica degli influencer l'ha detta benissimo nanni moretti 45 anni fa x.com

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