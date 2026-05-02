Evento celebrativo SSArezzo annullato | gravi carenze nella pianificazione dell’evento

L’evento celebrativo programmato si è concluso con l’annullamento, a causa di problemi riscontrati nella pianificazione. La manifestazione era prevista per il giorno 2 maggio 2026, a conclusione di una gara. Le autorità hanno comunicato che le carenze organizzative hanno portato alla decisione di sospendere l’evento. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e notizie locali.

Arezzo, 2 maggio 2026 – In relazione alle notizie diffuse circa l ’annullamento dell’evento celebrativo previsto, al termine della gara S.S. Arezzo – L.R. Vicenza del 2 maggio 2026, presso lo stadio “Città di Arezzo”, la questura ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti. «Preme evidenziare che sono state riscontrate gravi carenze nella pianificazione dell’evento, con particolare riferimento all’assenza di un piano di sicurezza adeguato, strutturato e conforme alle disposizioni vigenti in materia di safety e security, misure volte essenzialmente a garantire l’incolumità dei partecipanti. L’iniziativa, per come prospettata, prevedeva un’apertura indistinta al pubblico, anche oltre gli spettatori presenti alla gara, senza alcuna possibilità di determinare preventivamente il numero di partecipanti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Evento celebrativo SSArezzo annullato: gravi carenze nella pianificazione dell’evento Notizie correlate Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: l'evento celebrativo presso la Caserma “D’Avossa” di SalernoAnche Salerno celebra la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: il prossimo 17 marzo si terrà un evento... Claudio Villa. 100 anni di musica, l'evento celebrativo a RomaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Nato il 1 gennaio 1926 a Roma, nel quartiere Trastevere, in via della...