Matteo Arnaldi punta alla top 30 del ranking ATP a Umago, dove si è qualificato per il torneo. Dopo una stagione breve e con poche partite sull’erba, a causa di un problema di salute che lo aveva costretto a rinunciare alla semifinale, il giovane tennista cerca di migliorare la posizione in classifica. Il suo obiettivo è avanzare turno per turno nel torneo croato, con l’intento di accumulare punti e salire in classifica.

Archiviata una breve e tutto sommato trascurabile stagione sull’erba dopo il problema di salute che lo aveva costretto a rinunciare alla semifinale del Roland Garros, Matteo Arnaldi è tornato a disputare quest’oggi un match ufficiale sulla terra battuta sconfiggendo in tre set l’argentino Federico Agustin Lopez e accedendo ai quarti di finale dell’ATP 250 di Umago 2026. Il tennista ligure si è imposto per 6-3 5-7 6-3 al debutto nel torneo svedese dopo aver usufruito di un bye al primo turno grazie al suo status di quarta testa di serie del tabellone, mentre tra due giorni se la vedrà con il bosniaco Damir Dzumhur. Nel frattempo Arnaldi ha già messo in cascina 50 punti preziosi per la sua classifica, guadagnando una posizione e salendo al 33° posto virtuale del ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Matteo Arnaldi mette nel mirino la top30 nel ranking ATP: dove può arrivare turno per turno ad Umago

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