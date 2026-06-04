Matteo Arnaldi ha guadagnato 71 posizioni nella classifica ATP Race, avvicinandosi a Novak Djokovic. La sua vittoria nel torneo Challenge di Cagliari e le buone prestazioni agli Internazionali d’Italia hanno contribuito a migliorare la sua posizione. L’atleta si avvicina a livelli più alti di classifica, puntando a concorrere con i migliori del circuito. La crescita di Arnaldi si riflette nei risultati recenti e nelle sue performance sui campi.

I segnali positivi di una rinascita in grado di creare le condizioni per un ritorno ad alti livelli erano arrivati con la vittoria del torneo Challenge di Cagliari e con il positivo torneo agli Internazionali d’Italia. Quanto è accaduto e continua ad accadere in Francia sta stupendo al di là di ogni più rosea previsione. La semifinale raggiunta al Roland Garros consente a Matteo Arnaldi di guadagnare 71 posizioni nella classifica ATP Race e di mettere nel mirino Novak Djokovic. Il giocatore ligure, alla vigilia del secondo Slam stagionale, occupava la posizione numero 94 nella classifica che tiene conto dei risultati maturati nel corso dell’anno e stabilisce gli 8 partecipanti alle ATP Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Matteo Arnaldi guadagna 71 posizioni anche nella classifica ATP Race e mette Djokovic nel mirino!

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