Matteo Arnaldi è passato dal 104° al 34° posto nel ranking ATP, grazie alla semifinale raggiunta al Roland Garros 2026. In questa fase del torneo, affronterà un connazionale, Flavio Cobolli. Con questa performance, Arnaldi può superare la posizione di Fonseca nel ranking. L'Italia avrà quindi un rappresentante in finale per il secondo anno consecutivo.

Matteo Arnaldi sta vivendo una vera e propria favola al Roland Garros 2026. Da n.104 del mondo si è arrampicato sino alla semifinale, dove affronterà il connazionale Flavio Cobolli: comunque vada, l’Italia avrà un rappresentante nell’atto conclusivo per il secondo anno di fila. Arnaldi, in vantaggio per 7-5, 5-2, ha beneficiato suo malgrado del ritiro di Matteo Berrettini a causa di un problema all’anca che ne mette a rischio la partecipazione per Wimbledon. L’exploit sulla terra rossa parigina ha consentito al tennista ligure di compiere un balzo prodigioso nel ranking ATP: con 750 punti incassati, ha guadagnato la bellezza di 70 posizioni! Dunque da 104 a 34! Insomma, si è messo nelle condizioni di provare ad entrare fra le 32 teste di serie per Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Arnaldi.

© Oasport.it - Matteo Arnaldi guadagna 70 posizioni nel ranking ATP! E ora può superare Fonseca…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Matteo Berrettini guadagna oltre 30 posizioni nel ranking ATP! E se avanzasse ancora al Roland Garros…Matteo Berrettini ha raggiunto la seconda settimana al Roland Garros 2026, avanzando di oltre 30 posizioni nel ranking ATP.

Matteo Arnaldi scala 20 posizioni nel ranking ATP! E con un’altra vittoria farebbe un balzo enorme…Matteo Arnaldi ha guadagnato 20 posizioni nel ranking ATP dopo aver raggiunto la seconda settimana di Roland Garros, un risultato ottenuto con una...

Temi più discussi: Quante posizioni guadagna Matteo Arnaldi nel ranking ATP? Planata folle di 51 posti e altri 19 in palio con Berrettini!; Arnaldi-Tiafoe: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli ottavi del Roland Garros; LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: la fenice di Sanremo completa il sogno azzurro, rimonta pazzesca dal baratro; Ranking ATP (25 maggio 2026): Sinner allunga su Alcaraz alla vigilia del Roland Garros.

Matteo Arnaldi guadagna 70 posizioni nel ranking ATP! E ora può superare Fonseca…Matteo Arnaldi sta vivendo una vera e propria favola al Roland Garros 2026. Da n.104 del mondo si è arrampicato sino alla semifinale, dove affronterà il connazionale Flavio Cobolli: comunque vada, ... oasport.it

Arnaldi sfiderà Cobolli in semifinale al Roland Garros: Berrettini si ritira in lacrime per infortunioVenerdì 5 giugno il sanremese Matteo Arnaldi sfiderà Flavio Cobolli per un posto in finale nella prima semifinale Slam tutta azzurra della storia. Matteo Berrettini è costretto ad abbandonare il campo ... today.it