Il centravanti Mateta è stato accostato alla Juventus come possibile rinforzo per l’attacco. Nell’ultima stagione ha totalizzato un certo numero di gol e assist, anche se i dettagli precisi non vengono specificati. Si parla di come potrebbe inserirsi nello schema tattico dell’allenatore, considerando il ruolo di attaccante centrale e le sue caratteristiche di gioco. La trattativa non è ancora ufficiale, ma l’interesse rimane alto.

di Luca Fiore Il centravanti Mateta è finito nel mirino della Juventus per rinforzare il reparto offensivo: ecco i suoi numeri e come giocherebbe con Spalletti. Jean-Philippe Mateta si è reso autore di un’ ottima stagione in Premier League con la maglia del Crystal Palace, attirando su di sé le attenzioni delle grandi potenze europee, tra cui spicca l’interesse concreto della Juventus. Il centravanti francese ha collezionato ben 32 presenze nell’ultimo campionato inglese, mettendo a referto 12 reti complessive. La sua costante presenza fisica all’interno dell’area di rigore avversaria lo ha reso un punto di riferimento insostituibile per i londinesi, grazie anche alla sua capacità di vincere i contrasti aerei e di far salire la squadra nei momenti di massima pressione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Mateta alla Juventus? I numeri nell’ultima stagione e come giocherebbe l’attaccante nello scacchiere tattico bianconero

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