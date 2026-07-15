Durante il Tour de France, i fratelli Anders e Tobias Halland Johannessen hanno avuto difficoltà a trovare un alloggio adeguato. Hanno posizionato materassi sul balcone per sfuggire al caldo estremo, mentre gli hotel presentavano bagni allagati e ragnatele. La ricerca di un posto dove dormire si è protratta, rendendo la notte complicata e scomoda per i due ciclisti.

Le salite del Tour de France sono senza dubbio dure e faticose, ma per i fratelli Anders e Tobias Halland Johannessen la sfida più complicata, almeno per una notte, è stata un’altra: trovare un posto dove dormire. I due corridori della Uno-X Mobility si sono infatti ritrovati a trascorrere la notte sul balcone dell’hotel, con i materassi sistemati all’aperto per sfuggire al caldo soffocante delle stanze. La foto condivisa sui social è diventata rapidamente virale, accompagnata da una didascalia ironica: “Improvvisare, adattarsi, superare gli ostacoli. L’interno dell’hotel è discutibile, l’esterno invece è davvero carino”. L’episodio è soltanto l’ultima conseguenza dell’ondata di caldo estremo che sta investendo la Francia e che ha già condizionato questa edizione della Grande Boucle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Materassi sul balcone per sfuggire al caldo estremo, bagni allagati e ragnatele: l’incubo dei corridori del Tour de France negli hotel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tour de France, polemica durissima per il caldo estremo. I corridori allo stremo: finite le scorte di ghiaccio. Trentin: “Il cambiamento climatico è qui”Durante la quinta tappa del Tour de France 2026, i corridori hanno affrontato temperature superiori ai 35 gradi, con alcune squadre che hanno...

Caldo estremo al Tour de France: tappa accorciata, allerta rossa e picchi di 43 gradi lungo il percorsoLa tappa del Tour de France 2026 è stata abbreviata a causa di temperature che hanno raggiunto i 43 gradi lungo il percorso.

Temi più discussi: I ciclisti dormono in terrazza al Tour de France: polemiche sulle camere d'albergo senza aria condizionata e con ragnatele; Uno-X Mobility, hotel da incubo al Tour: i fratelli Halland Johannessen dormono sul balcone; Insetti, zero aria condizionata, bagni disastrosi... E i ciclisti al Tour dormono all'aperto.

Tour de France, hotel da incubo per i ciclisti: spazi angusti e video con le ragnateleLe immagini shock condivise dai ciclisti: stanze senza aria condizionata e condizioni difficili. E c’è chi dorme fuori. Dietro le quinte della Grand Boucle ... sport.sky.it

Insetti, zero aria condizionata, bagni disastrosi... E i ciclisti al Tour dormono all'apertoCi vuole molto spirito di adattamento per i ciclisti, che postano sui social le loro recensioni degli alberghi che li ospitano ... gazzetta.it