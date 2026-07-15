Di Nino Sangerardi: Matera International Photography) ha avviato, nella sede dell’Open Space APT Basilicata in Piazza Vittorio Veneto a Matera, la mostra “Radici e Geografie della Memoria” dell’artista Mariarosaria Cinnella, a cura di Carla Cantore, Docente di Fototerapia del Master di II livello in Neuroestetica presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Hanno conversato con l’artista la curatrice Carla Cantore e Maria Antonella D’Agostino, artista e scrittrice, presidente di Matera Poesia 1995. La mostra resterà aperta fino al 21 luglio tutti i giorni dalle 9 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19.30(ingresso libero). Direzione artistica di Antonello Di Gennaro. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Matera International Photography, la mostra Radici e Geografie della Memoria Di Mariarosaria Cinnella

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Matera, Radici e geografie della memoria: all'Open Space l'arte visiva di Mariarosaria Cinnella

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