Vite senza tempo mostra fotografica a WSP Photography

Sabato 9 maggio alle 19, presso via Costanzo Cloro 58, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica intitolata “Vite senza tempo”. L’esposizione è curata da WSP Photography e presenta le opere dell’autrice Cinzia Canneri, che nel 2025 ha partecipato al premio World Press Photo. La mostra resterà aperta al pubblico, offrendo uno sguardo sulle sue immagini attraverso le quali racconta storie di vite diverse e senza età.

WSP Photography è lieta di presentare l’inaugurazione della mostra fotografica “Vite senza tempo” di CinziaCanneri (World Press Photo 2025) che si terrà sabato 9 maggio, alle 19, in via Costanzo Cloro 58.In un paese, l’Afghanistan, che continua a fare i conti con quarant’anni di crisi e conflitti.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Vite senza tempo, mostra fotografica di Cinzia CanneriWSP Photography è lieta di presentare l’inaugurazione della mostra fotografica “Vite senza tempo” di Cinzia Canneri (World Press Photo 2025) che si... ‘Metonimìe’: la bulimia fotografica del nostro tempo in una mostraPer l’ottavo anno consecutivo alla mostra al museo civico San Domenico di Forlì dedicata al ‘Barocco. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Gli occhi, la verità in uno sguardo; ‘Metonimìe’ | la bulimia fotografica del nostro tempo in una mostra. A Lucca in mostra le 'vite parallele' di Frida Kahlo e Marilyn MonroeSi intitola Frida e Marilyn - Vite parallele, la mostra in programma a Palazzo Guinigi di Lucca dal 26 febbraio al 2 giugno, che mette a confronto due figure leggendarie del Novecento: Frida Kahlo, ... ansa.it