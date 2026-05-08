Matera 70 anni di Serra Venerdì | mostra e convegno sulla memoria

A Matera, in occasione dei settant’anni dalla nascita di Serra Venerdì, si terrà una mostra e un convegno dedicati alla memoria storica del quartiere. L’evento si concentra sul mutamento della vita sociale dopo lo spostamento dai Sassi e presenta una selezione di fotografie che rappresentano l’identità autentica di Serra Venerdì. L’iniziativa coinvolge residenti, storici e esperti che condividono ricordi e analisi sul passato e il presente del rione.

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? Domande chiave Come ha cambiato la vita sociale lo spostamento dai Sassi?. Quali foto mostreranno la vera identità del rione Serra Venerdì?. Perché l'Università collabora con la Chiesa per studiare questo quartiere?. Come influenzeranno queste ricerche i futuri progetti urbanistici di Matera?.? In Breve Convegno e mostra si terranno mercoledì 13 maggio presso la parrocchia Maria Santissima Addolorata.. Vincenzo Viti, Antonello Pagliuca e Domenico Copertino interverranno durante la sessione accademica.. L'evento analizza lo spostamento dai Sassi verso i nuovi rioni nel secondo dopoguerra.. La sinergia coinvolge l'Arcidiocesi di Matera-Irsina e il dipartimento universitario DIUSS.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, 70 anni di Serra Venerdì: mostra e convegno sulla memoria Notizie correlate Matera, il rione Serra Venerdì celebra 70 anni di storia e memoria? Cosa scoprirai Come ha influenzato lo sfollamento dei Sassi la nascita di questo rione? Quali foto mostreranno la vera evoluzione sociale di Serra... Matera: via ai lavori per l’area camper di Serra Venerdì? Cosa scoprirai Come cambierà la capacità ricettiva del rione Serra Venerdì? Quanto incideranno i fondi ministeriali sul bilancio comunale di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Matera, l’8 presentazione dell’iniziativa 70 anni del rione Serra Venerdì; Presentazione convegno 70 anni del rione Serra Venerdì a Matera e mostra fotografica Serra Venerdì: 70 anni di storia, comunità e memoria - salone parrocchia Maria Santissima Addolorata - Matera; MATERA, RENDICONTO 2025: AZZERI TUTTO E RIPARTA; Amabili Confini 2026: XI edizione a Matera in un labirinto di voci e storie. Venerdì 8 maggio anteprima con lo scrittore Antonio Moresco. Nel salone parrocchiale della Chiesa Maria Santissima Addolorata in viale delle Nazioni Unite a Matera, sono stati presentati il convegno “70 anni del rione Serra Venerdì a Matera” e la mostra fotografica “Serra Venerdì: 70 anni di storia, comunità e memoria” - facebook.com facebook PRESENTAZIONE CONVEGNO “70 ANNI DEL RIONE SERRA VENERDÌ A MATERA” E MOSTRA FOTOGRAFICA “SERRA VENERDÌ: 70 ANNI DI STORIA, COMUNITÀ E MEMORIA” NELLA PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA A MATERA x.com