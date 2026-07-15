Massimo Giletti all'esterno del ristorante Cefalù di Lavitola | L'idea di Ranucci premier è di autunno 2025?

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video mostra un uomo all’esterno di un ristorante che chiede se l’idea di candidare Ranucci a premier sia dell’autunno 2025. La domanda si riferisce a un possibile progetto politico legato al conduttore di un programma televisivo. Secondo una fonte, la proposta di candidatura sarebbe stata avanzata già in quella stagione. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo a questa ipotesi.

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Massimo Giletti torna sul caso Lavitola-Ranucci con un video girato davanti al ristorante Cefalù: secondo una fonte l'idea della candidatura del conduttore di Report sarebbe nata già nell'autunno 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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