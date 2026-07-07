Ranucci su Lavitola presunto mandante dell'attentato | Siamo amici non mi avrebbe mai fatto del male
Il giornalista ha dichiarato di essere sorpreso che Lavitola sia indagato come mandante dell’attentato. Ha aggiunto di conoscere Lavitola dal 2019 e di considerarlo un amico, sottolineando che non avrebbe mai pensato potesse farlo del male. La sua reazione si basa sulla lunga amicizia tra i due, che non avrebbe mai immaginato potesse coinvolgere una simile accusa.
Il giornalista Sigfrido Ranucci è molto sorpreso che Valter Lavitola sia indagato come mandante del suo attentato: "Siamo amici da anni, ci conosciamo dal 2019". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Attentato a Ranucci, Lavitola presunto mandante: indagine su un bodyguard
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