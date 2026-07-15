Martina Franca | rubati monopattini nel parcheggio della scuola a due ragazzi durante il corso di recupero Stamattina
Stamattina nel parcheggio dell’istituto “Majorana” a Martina Franca, due studenti arrivati in monopattino sono stati derubati dei mezzi. I monopattini, entrambi con pesanti lucchetti, erano posteggiati nel cortile della scuola durante il corso di recupero. I ladri hanno preso di mira i veicoli lasciati all’aperto. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine sono state allertate.
Parcheggio dell’istituto “Majorana”, stamani. Due studenti al corso di recupero. Arrivati in monopattino, entrambi i mezzi posteggiati nel parcheggio della sviluppo, con pesanti lucchetti. All’uscita i due ragazzi non hanno ritrovato i monopattini. Hanno denunciato il furto. L'articolo Martina Franca: rubati monopattini nel parcheggio della scuola a due ragazzi durante il corso di recupero Stamattina proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
Notizie e thread social correlati
Martina Franca: rissa fra ragazzini, intervento della polizia. I carabinieri impegnati per un’altra rissa All'angolo del corso centraleA Martina Franca, due minorenni di 12 e 13 anni sono stati coinvolti in una rissa all'angolo di un corso centrale.
Martina Franca nel direttivo della Rete Città Sane OMSMartina Franca è entrata a far parte del direttivo nazionale della Rete Città Sane-OMS, secondo quanto annunciato dal Comune.