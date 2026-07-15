Martina Franca | rubati monopattini nel parcheggio della scuola a due ragazzi durante il corso di recupero Stamattina

Da noinotizie.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stamattina nel parcheggio dell’istituto “Majorana” a Martina Franca, due studenti arrivati in monopattino sono stati derubati dei mezzi. I monopattini, entrambi con pesanti lucchetti, erano posteggiati nel cortile della scuola durante il corso di recupero. I ladri hanno preso di mira i veicoli lasciati all’aperto. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine sono state allertate.

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Parcheggio dell’istituto “Majorana”, stamani. Due studenti al corso di recupero. Arrivati in monopattino, entrambi i mezzi posteggiati nel parcheggio della sviluppo, con pesanti lucchetti. All’uscita i due ragazzi non hanno ritrovato i monopattini. Hanno denunciato il furto.         L'articolo Martina Franca: rubati monopattini nel parcheggio della scuola a due ragazzi durante il corso di recupero Stamattina proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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