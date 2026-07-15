Martina Franca | rubati monopattini nel parcheggio della scuola a due ragazzi durante il corso di recupero Stamattina

Notizia in breve

Stamattina nel parcheggio dell’istituto “Majorana” a Martina Franca, due studenti arrivati in monopattino sono stati derubati dei mezzi. I monopattini, entrambi con pesanti lucchetti, erano posteggiati nel cortile della scuola durante il corso di recupero. I ladri hanno preso di mira i veicoli lasciati all’aperto. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine sono state allertate.