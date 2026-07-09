A Martina Franca, due minorenni di 12 e 13 anni sono stati coinvolti in una rissa all'angolo di un corso centrale. La scena ha attirato l'attenzione di alcuni passanti e di una quindicina di altri ragazzini che hanno incoraggiato i contendenti. La polizia è intervenuta sul posto per sedare la lite. Contestualmente, i carabinieri sono stati chiamati in un'altra zona della città per una rissa diversa.

Stando a ricostruzioni, i due che se le sono date di santa ragione hanno 12 e 13 anni. A corredo di questa rissa una quindicina di altri ragazzini a incitare questo o quello. Accaduto a Martina Franca all’angolo tra corso Italia e viale della Libertà, punto piuttosto trafficato anche dalle auto. Dopo un quarto d’ora buono della rissa, vano ogni tentativo di farla cessare, un cittadino ha chiamato i carabinieri. Risposta: impossibile intervenire, causa altra rissa. Sono così arrivati i poliziotti. Chiamati in causa i ragazzini e inevitabilmente i rispettivi genitori. Prendersela e basta con i giovanissimi per questo pestaggio sarebbe limitativo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: rissa fra ragazzini, intervento della polizia. I carabinieri impegnati per un’altra rissa All'angolo del corso centrale

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