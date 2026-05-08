Martina Franca nel direttivo della Rete Città Sane OMS

Martina Franca è entrata a far parte del direttivo nazionale della Rete Città Sane-OMS, secondo quanto annunciato dal Comune. La partecipazione rafforza la presenza del Comune nel network di enti locali che promuovono la salute come parte integrante delle politiche urbane. La notizia è stata pubblicata da Tarantini Time Quotidiano, quotidiano locale.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Martina Franca entra nel direttivo nazionale della Rete Città Sane–OMS, consolidando la propria presenza nel network dei Comuni impegnati nella promozione della salute come elemento centrale delle politiche urbane. L’ingresso è avvenuto in occasione del 23° meeting nazionale, svoltosi a Roma, durante il quale sono state rinnovate le cariche dell’associazione. A rappresentare Martina Franca nel direttivo sarà il consigliere Paolo Vinci, delegato dal sindaco Gianfranco Palmisano. L’adesione alla Rete, deliberata dal Consiglio comunale, segna un passaggio significativo nel percorso dell’amministrazione sui temi della qualità della vita, della coesione sociale e della salute intesa come bene collettivo.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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