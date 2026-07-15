Oggi la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza nel caso di un gioielliere di Grinzane Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto al suo negozio avvenuto il 28 aprile 2021. La decisione riguarda la condanna del commerciante, coinvolto in un episodio di difesa personale. La sentenza conclude il procedimento legale iniziato con l’accusa di aver reagito all’assalto con violenza letale.

Oggi è attesa la sentenza della Corte di Cassazione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio del 28 aprile 2021. I giudici della Suprema Corte dovranno pronunciarsi sul ricorso contro la sentenza d’appello che ha ridotto la pena da 17 anni, inflitta in primo grado, a 14 anni e 9 mesi di reclusione, confermando però la responsabilità dell’imputato per omicidio volontario e tentato omicidio. In attesa della sentenza, davanti al Palazzo della Cassazione, a Roma, un gruppo di sostenitori del gioielliere ha organizzato un sit-in di solidarietà per manifestargli vicinanza e chiedere il riconoscimento della legittima difesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mario Roggero, oggi la sentenza in Cassazione: cosa è successo

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CASO ROGGERO, DOMANI LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SULLA LEGITTIMA DIFESA

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Oggi la Cassazione deciderà se confermare o meno la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere Mario Roggero. Difendere la proprietà privata equivale a difendere la propria vita. Non è il gioielliere che valuta i suoi beni più della vita dei ladri, x.com

Come diamine fa certa gente a stare dalla parte di Mario Roggero? reddit

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