La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che, il 28 aprile 2021, ha ucciso due rapinatori nel suo negozio a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. La sentenza riguarda la condanna in appello e riguarda il procedimento legale iniziato dopo l’episodio. La Corte ha respinto il ricorso presentato dall’imputato.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna in appello a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori che avevano appena derubato il suo negozio a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. In primo grado Roggero era stato condannato a 17 anni per l’omicidio dei due uomini, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli. Roggero sostenne di avere sparato per legittima difesa durante un tentativo di rapina. Nei giorni successivi però si scoprì che li aveva inseguiti e che sparò loro quando già stavano scappando dal negozio. Al tempo Roggero fu molto difeso dai leader dell’estrema destra italiana, tra cui l’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il segretario della Lega Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Cuneo.

© Ilpost.it - La Cassazione ha confermato la condanna per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori in provincia di Cuneo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero, la procura generale di Cassazione chiede la conferma della condanna. L’appello del gioielliere che uccise due rapinatori: «Pregate per me» – Il videoLa Procura generale di Cassazione ha richiesto la conferma di una condanna di 14 anni e 9 mesi per il gioielliere coinvolto in un episodio di...

Mario Roggero, oggi la sentenza della Cassazione. L’appello del gioielliere che uccise due rapinatori: «Pregate per me» – Il videoOggi la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza nel processo a un gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a quasi 15 anni di carcere.

Temi più discussi: A due giorni dalla Cassazione, il gioielliere Mario Roggero affida il suo appello ai social; Il gioielliere che aspetta la Cassazione: Tra tre giorni saprò se resto libero; Mario Roggero il giorno della verità | Inondato di affetto e donazioni Chi è il gioielliere che rischia il carcere per omicidio.

La procura generale Cassazione chiede la conferma della condanna per il gioielliere RoggeroLa Procura generale di Cassazione ha chiesto la conferma della condanna 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di avere ucciso due rapina ... msn.com

Insegue e uccide due rapinatori in fuga, la Cassazione conferma la condanna a 14 anni per Mario RoggeroLa Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna in Appello per duplice omicidio volontario, tentato omicidio e porto abusivo d'arma per Mario Roggero. Il gioielliere 72enne di Grinzane Ca ... fanpage.it