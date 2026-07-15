Prima della sentenza della Cassazione, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo ha presentato un appello, affermando di aver fatto molti sacrifici e sostenendo che una condanna sarebbe ingiusta. La vicenda riguarda l’assalto al suo negozio in provincia di Cuneo. La Corte d’appello aveva confermato la condanna, che ora sarà oggetto di revisione.

Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, è stato condannato in appello a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento del terzo membro della banda dopo l’assalto al suo negozio. Era il 28 aprile 2021. Il giorno prima della sentenza definitiva della Cassazione, l’ultimo appello in un video su Facebook dell’imputato: “Sapremo se andrò a finire in carcere o se potrò continuare a vivere la mia vita veramente con la mia famiglia, con mia moglie Mariangela, con i miei quattro figli e i miei amati nipotini. Questa attesa ci sta logorando, non ne possiamo più, da anni stiamo sopportando questo supplizio che non abbiamo voluto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Roggero e l'appello prima della sentenza della Cassazione, "tanti sacrifici, condanna sarebbe ingiusta"

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Roggero, il 15 luglio la Cassazione decide: legittima difesa o condanna definitiva

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La Procura generale di Cassazione ha chiesto la conferma della condanna 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di avere ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo nego x.com

Come diamine fa certa gente a stare dalla parte di Mario Roggero? reddit

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