Mario Paciolla settimo anno anni e zero verità

Il sesto anniversario della morte di un cooperante Onu in Colombia viene ricordato a Napoli, dove i genitori continuano a chiedere chiarezza sulla vicenda. La famiglia ha mantenuto il silenzio e chiede risposte ufficiali, mentre le autorità non hanno fornito nuovi dettagli sulle circostanze della morte. La commemorazione si svolge con iniziative di sensibilizzazione e richieste di approfondimenti investigativi. La richiesta di verità resta al centro delle attività commemorative.

Rompere il silenzio Nel sesto anniversario della morte del cooperante Onu in Colombia continua oggi a Napoli la lotta al fianco dei genitori per ottenere giustizia Rompere il silenzio Nel sesto anniversario della morte del cooperante Onu in Colombia continua oggi a Napoli la lotta al fianco dei genitori per ottenere giustizia Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. “Il settimo anno inizia oggi”: è questo il titolo dell’evento in ricordo di Mario Paciolla che si terrà oggi alle 18. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Mario Paciolla, sette anni e zero veritàNel settimo anniversario della morte di un cooperante Onu in Colombia, i genitori continuano a chiedere chiarezza.

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