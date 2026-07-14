A Napoli, le pagine-murali dedicate a Mario Paciolla e all’acqua pubblica sono state ripristinate in piazza Dante. L’intervento è stato effettuato da Liberi Edizioni, che aveva rimosso e coperto parzialmente l’installazione venerdì 10 luglio. La riapparizione delle pagine è avvenuta senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali. La modifica riguarda le opere artistiche presenti nella piazza, che erano state temporaneamente rimosse o coperte con carta azzurra.

Liberi Edizioni è tornata in Piazza Dante - a Napoli - per ripristinare l’installazione artistico-editoriale rimossa venerdì 10 luglio e in parte ricoperta con carta azzurra. Il ripristino è stato realizzato come un recupero filologico: dov’era, com’era. Le quattro pagine rimosse sono state riaffisse nella stessa posizione e con gli stessi contenuti. A queste si è aggiunta una quinta pagina, dedicata alla rimozione e al diritto della città a mantenere aperti spazi di pensiero critico, informazione, dibattito e dissenso. L’intervento è avvenuto sull’edicola abbandonata di piazza Dante, a lato della sede comunale. Negli ultimi anni Liberi... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, ripristinate le pagine-murali per Mario Paciolla e l'acqua pubblica in piazza Dante

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