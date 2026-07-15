Mario Paciolla sette anni e zero verità

Nel settimo anniversario della morte di un cooperante Onu in Colombia, i genitori continuano a chiedere chiarezza. A Napoli si svolge una manifestazione per ricordare il loro figlio e sollecitare risposte sulle circostanze della sua morte. La famiglia insiste sulla mancanza di dettagli ufficiali e sulla necessità di fare luce su quanto accaduto. La commemorazione si svolge con testimonianze e momenti di riflessione pubblica.

Rompere il silenzio Nel settimo anniversario della morte del cooperante Onu in Colombia continua oggi a Napoli la lotta al fianco dei genitori per ottenere giustizia Rompere il silenzio Nel settimo anniversario della morte del cooperante Onu in Colombia continua oggi a Napoli la lotta al fianco dei genitori per ottenere giustizia Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. “Il settimo anno inizia oggi”: è questo il titolo dell’evento in ricordo di Mario Paciolla che si terrà oggi alle 18. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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