liberi edizioni ripristina le pagine murali per mario paciolla in piazza dante a napoli

Liberi Edizioni ha ripristinato le pagine murali dedicate a Mario Paciolla in Piazza Dante a Napoli, rimuovendo le parti coperte con carta azzurra. L’intervento è avvenuto dopo che l’installazione era stata rimossa e parzialmente coperta venerdì 10 luglio.

(di Desiree Klain) Liberi Edizioni è tornata in Piazza Dante - a Napoli - per ripristinare l’installazione artistico-editoriale rimossa venerdì 10 luglio e in parte ricoperta con carta azzurra.Il ripristino è stato realizzato come un recupero filologico: dov’era, com’era. Le quattro pagine rimosse sono state riaffisse nella stessa posizione e con gli stessi contenuti. A queste si è aggiunta una quinta pagina, dedicata alla rimozione e al diritto della città a mantenere aperti spazi di pensiero critico, informazione, dibattito e dissenso.L’intervento è avvenuto sull’edicola abbandonata di piazza Dante, a lato della sede comunale. Negli ultimi... 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

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